Российские средства ПВО сбили два украинских самолёта МиГ-29 и один Су-25

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили в ходе "Операции Z" два самолёта МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Снегирёвка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области", — сказал он.