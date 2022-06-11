Российские средства ПВО сбили два украинских самолёта МиГ-29 и один Су-25
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили в ходе "Операции Z" два самолёта МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Снегирёвка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в районе Мазановки. Кроме того, в районе посёлка Кирово в Херсонской области была перехвачена украинская баллистическая ракета "Точка-У", а в Каменке под Харьковом и в Пантелеймоновке (ДНР) сбито два реактивных снаряда РСЗО "Смерч".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ