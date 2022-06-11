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Опубликовано 11 июня 2022, 08:36

ВС России уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в районе Миньковки

Вооружённые силы России уничтожили зенитный ракетный комплекс ВСУ "Бук-М1" в районе Миньковки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что за прошедшие сутки российские военные также уничтожили пять огневых украинских подразделений РСЗО в районах населённых пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск. Кроме того, ракетные войска и артиллерия ликвидировали 11 единиц бронетехники, две установки РСЗО "Град", 10 орудий полевой артиллерии, 9 специальных автомобилей, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.

Опубликовано видео уничтожения позиций ВСУ расчётами САУ "Акация"
Опубликовано видео уничтожения позиций ВСУ расчётами САУ "Акация"

Ранее советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович озвучил общее количество потерь украинских войск во время спецоперации. На фоне этого советник обрушился с критикой на западных союзников Киева, которые, по мнению Арестовича, слишком медленно снабжают Украину вооружением.

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Александра Васильева
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