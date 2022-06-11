ВС России уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в районе Миньковки

Он отметил, что за прошедшие сутки российские военные также уничтожили пять огневых украинских подразделений РСЗО в районах населённых пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск. Кроме того, ракетные войска и артиллерия ликвидировали 11 единиц бронетехники, две установки РСЗО "Град", 10 орудий полевой артиллерии, 9 специальных автомобилей, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.