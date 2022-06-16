64-летней жительнице Германии грозит три года тюрьмы за поддержку Путина и "Операции Z"

64-летней жительнице немецкого Саарбрюккена грозит три года тюрьмы за поддержку специальной военной "Операции Z" на Украине. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Плакаты жительницы Германии в поддержку президента России Владимира Путина и "Операции Z". Фото © Telegram / SHOT

Всё дело в том, что, желая выразить свою позицию, Киара Шумахер расклеила на своих окнах плакаты со словами поддержки президента России Владимира Путина и "Операции Z". Однако реакция местных правоохранительных органов не заставила себя ждать.

"Спасибо Путину за то, что он уберёт нацистский режим и Украина снова станет свободной. Уничтожение криминальных украинских структур крайне важно для всей планеты", — гласят развешанные плакаты.

Причём, как считает сама жительница, полицейским её сдали соседи. Теперь ей официально предъявлено обвинение по статье "Поощрение и одобрение преступных деяний", однако женщина с ним категорически не согласна и говорит, что продолжит бороться за свои личные взгляды.

"Наверное, их ещё можно высказать в мнимой демократии!" — отметила Шумахер.