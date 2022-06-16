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Опубликовано 16 июня 2022, 18:21

Захарова назвала главной целью НАТО помешать России успешно завершить "Операцию Z"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила НАТО в "накачке" ВСУ смертоносным оружием с одной целью — не позволить России успешно завершить спецоперацию на Украине. Её комментарий опубликован на сайте министерства.

"Киевский режим продолжают накачивать всё более смертоносным оружием, в частности реактивной артиллерией, что неизбежно увеличит количество жертв. Появление подобных образцов в зоне конфликта уже привело к увеличению масштабов разрушений гражданской инфраструктуры в ЛНР и ДНР", — заметила Захарова.

По её оценке, на Западе никого такой расклад не беспокоит, поскольку для них это "сопутствующий ущерб". Главное для НАТО — это "не позволить России успешно завершить спецоперацию на Украине". Ради достижения этой важнейшей цели альянс решительно настроен задействовать все имеющиеся у блока и его стран-членов ресурсы.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Андрей Бражников
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