Байден сделал выговор Блинкену и Остину за опасные заявления о победе Украины
NBC: Байден сделал выговор Блинкену и Остину за опасные заявления о победе Украины
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Susan Walsh
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден выразил недовольство слишком резкими высказываниями госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, заявивших, что Вашингтон ожидает победы Украины в противостоянии с Россией, передаёт телеканал NBC со ссылкой на одного из сотрудников Белого дома.
Инсайдеры говорят, что Байден упрекнул Остина и Блинкена в том, что те "зашли слишком далеко", так как подобные заявления могут спровоцировать прямой конфликт США с Россией и завысить ожидания Украины. При этом и Остин, и Блинкен уверяли, что имели в виду другое, их просто не так поняли.
"Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе на Украине. Ему не нравилась эта риторика", — рассказал сотрудник администрации американского президента.
Вместе с тем некоторые американские чиновники убеждены, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит сменить свою категоричность в отношении недопустимости территориальных уступок ради мирного решения конфликта. Однако же Байден не собирается давать прямых указаний Киеву, позволив ему принимать самостоятельные решения. Эту же позицию ранее выразил Блинкен, заявив телеканалу PBS, что народ Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским должен сам решать вопрос о возможности территориальных уступок. Соединённые Штаты не намерены навязывать свою позицию.