Байден сделал выговор Блинкену и Остину за опасные заявления о победе Украины

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден выразил недовольство слишком резкими высказываниями госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, заявивших, что Вашингтон ожидает победы Украины в противостоянии с Россией, передаёт телеканал NBC со ссылкой на одного из сотрудников Белого дома.

Инсайдеры говорят, что Байден упрекнул Остина и Блинкена в том, что те "зашли слишком далеко", так как подобные заявления могут спровоцировать прямой конфликт США с Россией и завысить ожидания Украины. При этом и Остин, и Блинкен уверяли, что имели в виду другое, их просто не так поняли.

"Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе на Украине. Ему не нравилась эта риторика", — рассказал сотрудник администрации американского президента.