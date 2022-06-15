ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июня 2022, 18:30

Блинкен обсудил с Кулебой способы ускорить передачу тяжёлых вооружений Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы ускорить поставку тяжёлых вооружений Киеву. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба обсудили шаги, направленные на то, чтобы ускорить доставку тяжёлых вооружений Украине", — сообщил Прайс.

Помимо того, они рассмотрели вопросы укрепления украинской экономики, а также возможные усилия по обеспечению поступления сельскохозяйственной продукции с Украины на международные рынки. Блинкен "обратил внимание на дипломатические усилия Соединённых Штатов, направленные на разрешение глобального кризиса в области продовольственной безопасности", вызванного, по мнению Вашингтона, российской спецоперацией. Вдобавок он "провёл обзор целей США на предстоящих саммитах G7 и НАТО".

Британия может поставить Украине новую партию противокорабельных ракет Brimstone
Британия может поставить Украине новую партию противокорабельных ракет Brimstone

Ранее посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал США за поставки РСЗО HIMARS Украине, заявив, что Пентагон не стремится к миру. Антонов также указывает на то, что такие заявления звучат накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины.

BannerImage

ТАСС / Ron Przysucha / State Department / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Григорий Воронцов
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Энтони Блинкен
  • Дмитрий Кулеба
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar