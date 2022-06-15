Блинкен обсудил с Кулебой способы ускорить передачу тяжёлых вооружений Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы ускорить поставку тяжёлых вооружений Киеву. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба обсудили шаги, направленные на то, чтобы ускорить доставку тяжёлых вооружений Украине", — сообщил Прайс.

Помимо того, они рассмотрели вопросы укрепления украинской экономики, а также возможные усилия по обеспечению поступления сельскохозяйственной продукции с Украины на международные рынки. Блинкен "обратил внимание на дипломатические усилия Соединённых Штатов, направленные на разрешение глобального кризиса в области продовольственной безопасности", вызванного, по мнению Вашингтона, российской спецоперацией. Вдобавок он "провёл обзор целей США на предстоящих саммитах G7 и НАТО".