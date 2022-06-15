Немцы заподозрили Зеленского в планах сделать из ФРГ козла отпущения после поражения ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует сделать ФРГ ответственной за поражение киевского режима, делая весьма резкие выпады в сторону немецких властей — как действующего канцлера Германии Олафа Шольца, так и его предшественницы Ангелы Меркель. Так считают читатели издания Der Spiegel.

Многие пользователи отметили не только подозрительное желание лидера Незалежной представить официальный Берлин крайним в сложившейся ситуации, но и обязанность Шольца отстаивать интересы собственной страны и добиваться уважительного к ней отношения.

"Вы уже всё понимаете, когда слышите Зеленского и его возмутительные требования в новостях. Какое отношение имеет украинский президент к вмешательству в дела Германии? Кто он такой, чтобы постоянно выдвигать требования? Он мог изложить свои просьбы в виде ходатайств, но не более того", — написал один из комментаторов.

"Зеленский может требовать или критиковать. Вот принимает ли Шольц критику или выполняет требования — это совсем другой вопрос. Шольц в первую очередь предан интересам Германии, а не работает во внешней службе президента Украины... Нравится ли кому-то поведение нашего канцлера в этом вопросе или нет, первое, что он должен сделать, — это убедиться, что он представляет интересы Германии, а не Украины. Если эти интересы совпадают, он должен действовать. Это, однако, не означает, что украинский президент должен вести себя как учитель, читать ему мораль и диктовать", — подчеркнул другой читатель газеты.

Ещё один комментатор выразил мнение, что Киев подготавливает козла отпущения, имея в виду ФРГ, на тот случай, если украинская сторона будет сломлена.

"Это такая легенда об ударе в спину: если бы Германия быстро поставила нам тяжёлое оружие, мы бы выиграли", — добавил он.

"Посмотрим, пожмёт ли Шольц руку Зеленскому. Я бы надел перчатки и взял дезинфицирующее средство", — поведал ещё один читатель.