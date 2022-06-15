Германия поставит Украине три РСЗО Mars II
Reuters: Глава Минобороны ФРГ заявила о намерении поставить Украине три РСЗО Mars II
Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars II. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт.
Министр обороны Германии отметила, что ракетные комплексы будут переданы Киеву из запасов Бундесвера. Также она добавила, что в ближайшие недели начнётся обучение украинских военнослужащих.
Ранее Лайф рассказал, что США собираются поставить Украине ракеты Harpoon и другое вооружение на 650 миллионов долларов. Об этом сообщила журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.