Германия поставит Украине три РСЗО Mars II

Германия поставит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars II. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт.

Министр обороны Германии отметила, что ракетные комплексы будут переданы Киеву из запасов Бундесвера. Также она добавила, что в ближайшие недели начнётся обучение украинских военнослужащих.