Глава Генштаба США озвучил ежедневные потери ВСУ на поле боя

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил о сообщениях, что ежедневно на Украине гибнут около сотни военнослужащих ВСУ, а ранения получают порядка ста-трёхсот.

"В СМИ мы видим сообщения о том, что Украина теряет в сутки сто человек убитыми и сто, двести или триста человек ранеными", — сообщил он по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Генерал отметил, что данные числа близки к оценкам властей США, однако отказался раскрывать настоящее положение дел.