Глава Генштаба США озвучил ежедневные потери ВСУ на поле боя
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил о сообщениях, что ежедневно на Украине гибнут около сотни военнослужащих ВСУ, а ранения получают порядка ста-трёхсот.
"В СМИ мы видим сообщения о том, что Украина теряет в сутки сто человек убитыми и сто, двести или триста человек ранеными", — сообщил он по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.
Генерал отметил, что данные числа близки к оценкам властей США, однако отказался раскрывать настоящее положение дел.
Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что для украинских властей наступает переломный момент с точки зрения обстановки на поле боя, в связи с чем призвал активизировать военную помощь Киеву.
MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES