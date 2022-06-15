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Опубликовано 15 июня 2022, 18:13

Глава Генштаба США озвучил ежедневные потери ВСУ на поле боя

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил о сообщениях, что ежедневно на Украине гибнут около сотни военнослужащих ВСУ, а ранения получают порядка ста-трёхсот.

"В СМИ мы видим сообщения о том, что Украина теряет в сутки сто человек убитыми и сто, двести или триста человек ранеными", — сообщил он по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Генерал отметил, что данные числа близки к оценкам властей США, однако отказался раскрывать настоящее положение дел.

В США заявили о неизбежном поражении Украины
В США заявили о неизбежном поражении Украины

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что для украинских властей наступает переломный момент с точки зрения обстановки на поле боя, в связи с чем призвал активизировать военную помощь Киеву.

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MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Николь Вербер
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