В США заявили о неизбежном поражении Украины
Подполковник армии США Дэвис: У Украины нет ни единого шанса победить Россию
Поражение в результате российской специальной военной операции для Украины неминуемо, уверен подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его оценке, у ВСУ нет никаких шансов одолеть Российскую армию.
"Становится до боли очевидно, что шансы складываются в пользу России. С военной точки зрения нет никакого рационального способа для Украины победить", — написал американский офицер в статье для 19Fortyfive.
С первых дней "Операции Z" Запад начал активно вводить против России серьёзные санкции и поставлять ВСУ оружие. Сейчас стало очевидно, что эта стратегия терпит неудачу.
Ранее Пентагон признал существенное превосходство российской артиллерии над украинской. Замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол отметил, что Вооружённые силы Украины ощущают нехватку боеприпасов для артиллерии, особенно калибра 152 мм.
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