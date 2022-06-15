Поражение в результате российской специальной военной операции для Украины неминуемо, уверен подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его оценке, у ВСУ нет никаких шансов одолеть Российскую армию.

"Становится до боли очевидно, что шансы складываются в пользу России. С военной точки зрения нет никакого рационального способа для Украины победить", — написал американский офицер в статье для 19Fortyfive.

С первых дней "Операции Z" Запад начал активно вводить против России серьёзные санкции и поставлять ВСУ оружие. Сейчас стало очевидно, что эта стратегия терпит неудачу.