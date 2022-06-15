Фельдшер медпункта в ДНР отправилась на фронт после героической гибели мужа-военного

Фельдшер объединённого медпункта военной части в Донецкой Народной Республике Юлия Казаченко стала помогать людям после смерти мужа-военнослужащего, который героически погиб при выполнении спецзадачи и посмертно удостоен звания Героя ДНР.

"Он отдал всем приказ отходить, а сам пошёл помогать, хотя был уже ранен. К сожалению, там и остался", — рассказала она в беседе с телеканалом "360".

По словам Юлии, её муж погиб из-за того, что ему вовремя не оказали медицинскую помощь. При этом она призналась, что если бы находилась рядом, то, возможно, смогла бы его спасти. В итоге после смерти супруга девушка осталась с маленьким ребёнком. Однако она не стала опускать руки и в 2018 году приняла, возможно, самое важное в своей жизни решение: на следующий день после годовщины смерти мужа Юлия направилась в военкомат и устроилась на медицинскую должность, в результате чего оказалась в 1-й Славянской бригаде.

Сейчас девушка работает фельдшером в медицинском пункте в Донецке, но признаётся, что также заведует аптекой, занимается гуманитаркой, доставкой, транспортировкой и перевязкой. Там принимают раненых из России, бойцов из ЛНР с осколочными, огнестрельными ранениями или подорвавшихся на мине. Причём было много случаев, когда подрывались и сами медицинские автомобили, поделилась девушка. По её словам, украинским боевикам неважно, есть на авто медицинский крест или нет.