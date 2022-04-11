Ушедшая на фронт стюардесса из Донецка рассказала о помощи жителям Мариуполя

В батальоне Анна не единственная женщина. У неё есть боевая подруга — командир танкового взвода с позывным Лиса, которая также принимает участие в "Операции Z".

Стюардесса из Донецка, ушедшая на фронт добровольцем, рассказала об обстановке в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT

Бывшая стюардесса из Донецка Анна, которая решилась уйти на фронт добровольцем и принимает участие в специальной военной "Операции Z", рассказала об обстановке в Мариуполе. Сейчас на освобождённых территориях военные помогают мирным гражданам всем, чем могут: дают позвонить, привозят гуманитарную помощь и организовывают баню.

"Сюда за всё время не приезжал ни один гуманитарщик. Получается, мы разбили палаточный городок. Мы начали принимать первых беженцев. Люди по два месяца сидят без воды, помыться не могут, в грязных вещах. Сегодня будет баня", — рассказала Анна.

Кроме возможности наконец провести гигиенические процедуры военные также предоставляют людям еду и дают позвонить родным. Жители не могут связаться со своими семьями, чтобы узнать, живы ли их дети и родители. Причём во время долгожданного звонка многие не могут сдержать сильных эмоций.

"Это военные дали позвонить. Всё, давай, пока-пока, моя хорошая! Спасибо, моя миленькая! Мои дети все живы, Анечка! Спасибо! И Женька жив мой в селе! Спасибо вам!" — воскликнула одна из жительниц во время разговора со своей семьёй.

При этом в батальоне Анна не единственная женщина. У неё есть боевая подруга — командир танкового взвода с позывным Лиса. Она рассказала, что иногда бывает страшно, но никак не может позволить себе опустить руки, ведь за ней идёт целый взвод.

"Мирных жалко очень сильно, потому что люди перепуганы. Они прочувствовали это очень сильно, очень сильно. Отношение украинской власти, администрации города Мариуполя, администрации районных отделов", — отметила Лиса.

По её словам, уже в первые дни стало известно, что в администрациях никого нет и обращаться по поводу помощи, в том числе света, воды, еды, коммуникации и вывоза раненых, не к кому.