Патрушев: Россия заинтересована в скорейших договорённостях с украинцами

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о заинтересованности России в достижении политико-дипломатических договорённостей по Украине, однако отметил, что переговоры заморожены Киевом.

"Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договорённостей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной", — сказал он на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.