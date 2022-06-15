Патрушев: Россия заинтересована в скорейших договорённостях с украинцами
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о заинтересованности России в достижении политико-дипломатических договорённостей по Украине, однако отметил, что переговоры заморожены Киевом.
"Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договорённостей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной", — сказал он на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
По словам Патрушева, к прекращению российско-украинского диалога привели именно деструктивные действия США, Англии и их союзных стран.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский снова выразил готовность к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, при этом призвав западные страны оказать Киеву военную поддержку. Однако в Кремле ответили, что встреча президентов в ближайшей перспективе невозможна, так как Киев вышел из переговоров.
ТАСС / Елена Афонина