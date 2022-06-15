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Регион
Опубликовано 15 июня 2022, 14:37
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Патрушев: Россия заинтересована в скорейших договорённостях с украинцами

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о заинтересованности России в достижении политико-дипломатических договорённостей по Украине, однако отметил, что переговоры заморожены Киевом.

"Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договорённостей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной", — сказал он на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

По словам Патрушева, к прекращению российско-украинского диалога привели именно деструктивные действия США, Англии и их союзных стран.

В Кремле заявили, что российско-украинские переговоры заглохли
В Кремле заявили, что российско-украинские переговоры заглохли

Ранее глава Украины Владимир Зеленский снова выразил готовность к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, при этом призвав западные страны оказать Киеву военную поддержку. Однако в Кремле ответили, что встреча президентов в ближайшей перспективе невозможна, так как Киев вышел из переговоров.

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ТАСС / Елена Афонина

Николь Вербер
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