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Опубликовано 15 июня 2022, 14:30
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МВД Украины заявило о предотвращении теракта против руководства страны

Национальная полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Незалежной Евгений Енин. На кого именно планировалось покушение и кем, он не уточнил.

"Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства", — сказал министр, слова которого приводит агентство "Укринформ".

Также он сообщил, что за последние несколько месяцев более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, были задержаны и переданы в Службу безопасности Украины.

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А ранее экс-депутат Рады Илья Кива рассказал, что президент Незалежной Владимир Зеленский усилил охрану из страха покушения со стороны командования ВСУ. Кроме того, политик отметил, что Зеленский в том числе опасается, что его могут убрать и сотрудники спецслужб стран-союзников. По его словам, в государствах начали говорить о провале и проигрыше Украины, а также о том, что эту войну уже пора прекращать.

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Офис Зеленского

Оксана Попова
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