МВД Украины заявило о предотвращении теракта против руководства страны
Национальная полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Незалежной Евгений Енин. На кого именно планировалось покушение и кем, он не уточнил.
"Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства", — сказал министр, слова которого приводит агентство "Укринформ".
Также он сообщил, что за последние несколько месяцев более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, были задержаны и переданы в Службу безопасности Украины.
А ранее экс-депутат Рады Илья Кива рассказал, что президент Незалежной Владимир Зеленский усилил охрану из страха покушения со стороны командования ВСУ. Кроме того, политик отметил, что Зеленский в том числе опасается, что его могут убрать и сотрудники спецслужб стран-союзников. По его словам, в государствах начали говорить о провале и проигрыше Украины, а также о том, что эту войну уже пора прекращать.
Офис Зеленского