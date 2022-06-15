МВД Украины заявило о предотвращении теракта против руководства страны

Национальная полиция Украины предотвратила теракт против руководства страны. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Незалежной Евгений Енин. На кого именно планировалось покушение и кем, он не уточнил.

"Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства", — сказал министр, слова которого приводит агентство "Укринформ".

Также он сообщил, что за последние несколько месяцев более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, были задержаны и переданы в Службу безопасности Украины.