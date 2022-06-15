Британия может поставить Украине новую партию противокорабельных ракет Brimstone

Великобритания рассматривает возможность отправки Киеву дополнительных противокорабельных ракет, заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес на пресс-конференции в Осло.

"Мы, конечно, изучаем ещё большую [поставку] противокорабельных средств, чем мы уже определили, в семействе систем вооружения Brimstone. Мы также изучаем, можем ли мы выделить наши [противокорабельные системы] "Гарпун", чтобы пополнить [запасы] Нидерландов и Дании, хотя они немного отличаются", — приводит его слова агентство Reuters.

По словам Уоллеса, подготовка украинских войск так же важна, как и поставка вооружения, поскольку многие формирования уже заметно "истощены". Он указал, что некоторые войска находятся на фронте уже 90 дней, отметив, что в сфере артиллерии их часто превосходят по численности в очень высоком соотношении. Министр заявил, что крайне важно помочь Украине с её способностью сменять людей на линии фронта.