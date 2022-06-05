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Регион
Опубликовано 5 июня 2022, 13:15
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Зеленский усилил охрану из страха покушения со стороны командования ВСУ

Экс-депутат Рады Кива сообщил о готовящемся покушении на убийство Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / John Moore

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / John Moore

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение в срочном порядке усилить свою охрану. Причём боится глава государства, по словам бывшего нардепа, "не ударов русских ракет, а покушения украинских военных".

"Внутри командования ВСУ всё больше сейчас говорят о неадекватности президента и безумных решениях, приводящих к гибели армии и Украины в целом", — написал Кива в своём телеграм-канале.

Кроме того, политик отметил, что Зеленский в том числе опасается, что его могут убрать и сотрудники спецслужб стран-союзников. По его словам, в государствах начали говорить о провале и проигрыше Украины, а также о том, что эту войну уже пора прекращать. Причём быстрее всего закончить её как раз могла бы помочь внезапная гибель Зеленского.

"Лицедей всё больше и больше становится похож на крысу, которую загоняют в угол! А ещё недавно ему аплодировали стоя", — заключил Кива.

Кива: Европу ждут кровавые войны из-за ситуации на Украине
Кива: Европу ждут кровавые войны из-за ситуации на Украине

А ранее экс-депутат Рады Кива обвинил Зеленского в превращении украинцев в серийных убийц. Бывший нардеп обратился к бойцам ВСУ и призвал их подумать над тем, чьи приказы они выполняют.

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Николь Вербер
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