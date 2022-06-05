Зеленский усилил охрану из страха покушения со стороны командования ВСУ

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение в срочном порядке усилить свою охрану. Причём боится глава государства, по словам бывшего нардепа, "не ударов русских ракет, а покушения украинских военных".

"Внутри командования ВСУ всё больше сейчас говорят о неадекватности президента и безумных решениях, приводящих к гибели армии и Украины в целом", — написал Кива в своём телеграм-канале.

Кроме того, политик отметил, что Зеленский в том числе опасается, что его могут убрать и сотрудники спецслужб стран-союзников. По его словам, в государствах начали говорить о провале и проигрыше Украины, а также о том, что эту войну уже пора прекращать. Причём быстрее всего закончить её как раз могла бы помочь внезапная гибель Зеленского.

"Лицедей всё больше и больше становится похож на крысу, которую загоняют в угол! А ещё недавно ему аплодировали стоя", — заключил Кива.