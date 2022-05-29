Экс-депутат Рады Кива обвинил Зеленского в превращении украинцев в серийных убийц

Бывший нардеп обратился к бойцам ВСУ и призвал их подумать над тем, чьи приказы они выполняют.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива усомнился в законности участия украинской армии в действиях против России. По его словам, никакого документа, подтверждающего законность этой процедуры, у украинских властей нет. Соответствующее видеообращение он опубликовал в телеграм-канале.

По его мнению, должен быть соответствующий указ, который позволил бы украинской армии на законных основаниях принимать участие в спецоперации в Незалежной. В качестве примера он привёл 2014 год, когда экс-лидер Украины Пётр Порошенко юридически закрепил проведение антитеррористической операции. Как пояснил Кива, тем самым он легализовал действия ВСУ в зоне боевых действий. Однако нынешний президент Владимир Зеленский этого не сделал.

Кива считает, что лидер Незалежной сделал из населения "серийных убийц вне закона". Он обратился к бойцам ВСУ и призвал их подумать над тем, чьи приказы они выполняют.

"Подумайте об этом. Сегодня, вы все в зоне боевых действий выполняете непонятно чьи приказы, которые нигде и никак не зафиксированы. Убивая людей, вы обрекаете себя на уголовное преследование. Режим Зеленского падёт", — заключил он.