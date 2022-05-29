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Регион
Опубликовано 29 мая 2022, 14:57
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Экс-депутат Рады Кива обвинил Зеленского в превращении украинцев в серийных убийц

Бывший нардеп обратился к бойцам ВСУ и призвал их подумать над тем, чьи приказы они выполняют.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива усомнился в законности участия украинской армии в действиях против России. По его словам, никакого документа, подтверждающего законность этой процедуры, у украинских властей нет. Соответствующее видеообращение он опубликовал в телеграм-канале.

По его мнению, должен быть соответствующий указ, который позволил бы украинской армии на законных основаниях принимать участие в спецоперации в Незалежной. В качестве примера он привёл 2014 год, когда экс-лидер Украины Пётр Порошенко юридически закрепил проведение антитеррористической операции. Как пояснил Кива, тем самым он легализовал действия ВСУ в зоне боевых действий. Однако нынешний президент Владимир Зеленский этого не сделал.

Кива считает, что лидер Незалежной сделал из населения "серийных убийц вне закона". Он обратился к бойцам ВСУ и призвал их подумать над тем, чьи приказы они выполняют.

"Подумайте об этом. Сегодня, вы все в зоне боевых действий выполняете непонятно чьи приказы, которые нигде и никак не зафиксированы. Убивая людей, вы обрекаете себя на уголовное преследование. Режим Зеленского падёт", — заключил он.

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А ранее Кива пообещал Зеленскому сюрприз от избежавшего казни украинского активиста. Как отметил политик, одному из участников движения "Патриоты — За жизнь", членов которого задержали, пытали, а затем казнили, чудом удалось выжить. Сейчас он находится в Москве.

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Кадр из видео. Telegram / "Илья КиваZOV КРОВИ"

Оксана Попова
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