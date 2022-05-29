Стало известно возможное место падения пассажирского самолёта в Непале
Как сообщили Сухопутным войскам страны местные жители, борт авиакомпании "Тара Эйр" потерпел крушение в устье реки Ламче.
В Непале установили примерное место падения самолёта 9N-AET с людьми на борту, который сегодня перестал выходить на связь. Об этом передаёт АНИ.
Так, по данным Сухопутных войск Непала, пассажирский самолёт авиакомпании "Тара Эйр" потерпел крушение в устье реки Ламче. Как сообщил представитель ведомства Нараян Силвал, армия Непала уже направляется к этому месту по земле и по воздуху.
Как уже писал Лайф, сегодня пассажирский самолёт пропал с радаров в небе над Непалом. Он отправился из аэропорта города Покхары около 10 часов утра. Вскоре контакт с пилотом прервался.
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