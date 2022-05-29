Стало известно возможное место падения пассажирского самолёта в Непале

Как сообщили Сухопутным войскам страны местные жители, борт авиакомпании "Тара Эйр" потерпел крушение в устье реки Ламче.

В Непале установили примерное место падения самолёта 9N-AET с людьми на борту, который сегодня перестал выходить на связь. Об этом передаёт АНИ.

Так, по данным Сухопутных войск Непала, пассажирский самолёт авиакомпании "Тара Эйр" потерпел крушение в устье реки Ламче. Как сообщил представитель ведомства Нараян Силвал, армия Непала уже направляется к этому месту по земле и по воздуху.