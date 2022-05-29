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Опубликовано 29 мая 2022, 14:51

Стало известно возможное место падения пассажирского самолёта в Непале

Как сообщили Сухопутным войскам страны местные жители, борт авиакомпании "Тара Эйр" потерпел крушение в устье реки Ламче.

В Непале установили примерное место падения самолёта 9N-AET с людьми на борту, который сегодня перестал выходить на связь. Об этом передаёт АНИ.

Так, по данным Сухопутных войск Непала, пассажирский самолёт авиакомпании "Тара Эйр" потерпел крушение в устье реки Ламче. Как сообщил представитель ведомства Нараян Силвал, армия Непала уже направляется к этому месту по земле и по воздуху.

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Как уже писал Лайф, сегодня пассажирский самолёт пропал с радаров в небе над Непалом. Он отправился из аэропорта города Покхары около 10 часов утра. Вскоре контакт с пилотом прервался.

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Pexels

Николь Вербер
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