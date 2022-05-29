Пассажирский самолёт пропал с радаров в небе над Непалом

Он отправился из аэропорта города Покхары около 10 часов утра. Вскоре контакт с пилотом прервался.

В Непале самолёт 9N-AET с 22 человеками на борту перестал выходить на связь. Об этом сообщает непальская газета The Himalayan Times.

По данным издания, на борту судна было три члена экипажа, 13 непальцев, четыре индийских и два немецких пассажира. Самолёт отправился из аэропорта города Покхары около 10 часов утра. Вскоре связь прервалась. В настоящее время экстренные службы ведут поисковые работы пропавшего с радаров пассажирского борта.