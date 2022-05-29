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Опубликовано 29 мая 2022, 08:31

Пассажирский самолёт пропал с радаров в небе над Непалом

Он отправился из аэропорта города Покхары около 10 часов утра. Вскоре контакт с пилотом прервался.

В Непале самолёт 9N-AET с 22 человеками на борту перестал выходить на связь. Об этом сообщает непальская газета The Himalayan Times.

По данным издания, на борту судна было три члена экипажа, 13 непальцев, четыре индийских и два немецких пассажира. Самолёт отправился из аэропорта города Покхары около 10 часов утра. Вскоре связь прервалась. В настоящее время экстренные службы ведут поисковые работы пропавшего с радаров пассажирского борта.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Индонезии после крушения судна пропало 26 человек. Спасателям удалось достать из воды 17 пассажиров, в их числе были и некоторые члены экипажа. Причиной трагедии могли стать неблагоприятные погодные условия, а также техническая неисправность.

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Pixabay

Оксана Попова
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