84-летний москвич заподозрил избившего его уроженца Киева в подготовке покушения

84-летний пенсионер, которого за поддержку "Операции Z" в Москве избил сосед-украинец, рассказал о произошедшем. По его словам, мужчина мог планировать покушение на убийство. Подробности истории публикует телеграм-канал SHOT.

84-летний пенсионер, которого за поддержку "Операции Z" в Москве избил сосед-украинец, рассказал о произошедшем. Видео © Telegram / SHOT

Подполковник в отставке рассказал, что всё случилось совершенно внезапно: Владимир и Дмитрий разговаривали и выпивали, а стоило ему отвернуться, как в голову прилетел внезапный сильный удар, из-за которого он и отключился. Однако этим злоумышленник не ограничился и отмутузил своего соседа в бессознательном состоянии, а также пытался задушить.

"Никакого агрессивного действия с моей стороны не было. Я просто высказал своё отношение к спецоперации — хохлы с ума сошли, ну что они будут делать без России? Ведь Россия всё им создала: и государство им создала, и обеспечила материально, и науку, технику развила, что они взъелись?" — поделился пенсионер.

При этом Владимир не исключает, что сосед с двойным гражданством (РФ и США) мог и заранее готовить покушение на его убийство. По словам пострадавшего, всё дело в русофобии, которая сейчас процветает на Западе. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако вскоре нападавшему смягчили статью на причинение вреда здоровью средней тяжести, и сейчас ему грозит 1,5 года условно. Однако родственники пострадавшего возмущены и намерены добиваться более строгого наказания.