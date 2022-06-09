Клишас заявил о праве ДНР привести в исполнение смертный приговор иностранным наёмникам

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что суд Донецкой Народной Республики может вынести и привести в исполнение смертный приговор иностранным наёмникам, потому что ДНР — суверенное государство, где не действует мораторий на казнь.