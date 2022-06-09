Клишас заявил о праве ДНР привести в исполнение смертный приговор иностранным наёмникам
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что суд Донецкой Народной Республики может вынести и привести в исполнение смертный приговор иностранным наёмникам, потому что ДНР — суверенное государство, где не действует мораторий на казнь.
"Безусловно, суд ДНР вправе вынести смертный приговор, так как решения Конституционного суда России на территории суверенной ДНР не действуют", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. При этом наёмники имеют право на помилование, пояснил председательствующий судебной коллегии после оглашения приговора. Глава МИД Британии сочла нелегитимным смертный приговор британским наёмникам.