Кадыров показал видео зачистки посёлка Камышеваха в ЛНР чеченскими подразделениями

Вся территория Камышевахи в ЛНР, где ранее шли боевые действия, зачищена от украинских нацистов и ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, уцелевшие силы противника отступили к Врубовке, но будут выбиты и оттуда.

Камышеваха в ЛНР освобождена от войск ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Приятные новости поступают из населённого пункта Камышеваха, где под командованием... Замида Чалаева достигнуты успехи. Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР и 6-го казачьего полка", — написал он в телеграм-канале.

Чеченский лидер опубликовал кадры из Камышевахи, на которых видно, в каком состоянии был оставлен посёлок подразделениями ВСУ. Окопы и огневые точки украинские вояки сооружали прямо во дворах мирных жителей, в разрушенном состоянии и местная больница, а сами сельчане вместе с детьми сидели по подвалам.

"Украинские войска сказали, что они здесь всё разобьют. Такой разговор у них был: "Мы тут всё уничтожим". Так оно и получилось", — поделился один из очевидцев.