Глава МИД Британии сочла нелегитимным смертный приговор британским наёмникам в ДНР

Приговор к смертной казни британских наёмников в ДНР является нелегитимным, написала в "Твиттере" министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру <...> Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать всё, что можем, для их поддержки", — отметила глава МИД.