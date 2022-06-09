Глава МИД Британии сочла нелегитимным смертный приговор британским наёмникам в ДНР
Приговор к смертной казни британских наёмников в ДНР является нелегитимным, написала в "Твиттере" министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
"Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру <...> Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать всё, что можем, для их поддержки", — отметила глава МИД.
Ранее сообщалось, что суд ДНР приговорил иностранных наёмников Пиннера, Аслина и Брагима к смертной казни. Осуждённые намерены обжаловать это решение в Верховном суде ДНР.
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