Премьер Италии заверил, что Зеленский не просил у европейских лидеров нового оружия
Зеленский, Макрон и Шольц. Фото © Telegram / Zelenskiy/Official
Президент Украины Владимир Зеленский не просил нового оружия у канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги во время переговоров в Киеве. По крайней мере, так утверждает глава итальянского кабмина.
"Сегодня не было никаких просьб от Зеленского о новом оружии. Он просто описал ситуацию, которая становится критической, потому что у старого, ещё советского оружия заканчиваются боеприпасы", — заявил Драги на пресс-конференции для итальянских журналистов и добавил, что для обучения украинских военных использованию нового оружия необходимо время.
Ранее Лайф сообщал, в ходе визита на Украину президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетили город Ирпень под Киевом. Буквально через час после их прибытия в городе сработала воздушная тревога. К слову, в ходе визита американской актрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли во Львов тоже сработали сирены "как по заказу", несмотря на то что никаких боевых действий в городе не велось.