Премьер Италии заверил, что Зеленский не просил у европейских лидеров нового оружия

Президент Украины Владимир Зеленский не просил нового оружия у канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги во время переговоров в Киеве. По крайней мере, так утверждает глава итальянского кабмина.

"Сегодня не было никаких просьб от Зеленского о новом оружии. Он просто описал ситуацию, которая становится критической, потому что у старого, ещё советского оружия заканчиваются боеприпасы", — заявил Драги на пресс-конференции для итальянских журналистов и добавил, что для обучения украинских военных использованию нового оружия необходимо время.