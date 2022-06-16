Шольца, Макрона и Драги встретили на Украине воздушной тревогой

После они вернулись в украинскую столицу, где намерены встретиться с Владимиром Зеленским. Буквально через час после их прибытия в городе сработала воздушная тревога. При этом, согласно карте воздушных тревог, она была объявлена практически синхронно почти по всей Украине. К слову, в ходе визита американской актрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли во Львов тоже сработали сирены "как по заказу", несмотря на то что никаких боевых действий в городе не велось.