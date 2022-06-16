Шольца, Макрона и Драги встретили на Украине воздушной тревогой
Шольц, Макрон и Драги посетили украинский Ирпень
В ходе визита на Украину президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетили город Ирпень под Киевом. Об этом сообщил телеканал BFM TV.
Воздушная тревога в Киеве во время приезда Макрона, Шольца и Драги. Видео © Twitter / Aleksej / Newsistaan
После они вернулись в украинскую столицу, где намерены встретиться с Владимиром Зеленским. Буквально через час после их прибытия в городе сработала воздушная тревога. При этом, согласно карте воздушных тревог, она была объявлена практически синхронно почти по всей Украине. К слову, в ходе визита американской актрисы и посла доброй воли ООН Анджелины Джоли во Львов тоже сработали сирены "как по заказу", несмотря на то что никаких боевых действий в городе не велось.
Напомним, сегодня Макрон, Шольц и Драги прибыли на Украину. По мнению западных изданий, целью визита лидеров трёх государств может стать обсуждение таких вопросов, как поставки вооружения Киеву и поддержка заявки Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.
Кадр из видео. Twitter / Aleksej