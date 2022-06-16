Целью поездки Макрона, Шольца и Драги к Зеленскому сочли обсуждение капитуляции Украины

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли на Украину. СМИ называли несколько версий истинных целей визита лидеров в Киев. Есть мнение, что там обсудят заявку Незалежной на получение статуса кандидата на вступление в ЕС или же поставку вооружения. А профессор Александр Гусев считает, что у этих руководителей иная задача. О ней он рассказал в беседе с Лайфом.

Профессор считает, что данный визит в Киев — это в первую очередь прощупывание ситуации. Иностранные лидеры хотят сами увидеть всё происходящее и взглянуть в глаза украинскому лидеру Владимиру Зеленому, так как личная беседа всегда более серьёзная, чем переговоры, продолжил он.

"Конечно, это всё с экстраполяцией на позицию России. На самом деле Зеленский им нужен как инструмент, как оружие. Лично их не интересует Зеленский, Порошенко или ещё кто-то. Для них это неважно, важно то, что Россия воюет. Им просто надо посмотреть в глаза этому дурачку, который называется Зеленский. Когда стоит убирать и когда стоит Украине капитулировать", — сказал собеседник Лайфа.

Гусев объяснил, что сейчас европейцы в большей степени заинтересованы в стабильности отношений с Россией, прежде — Франция и Германия из-за газовых контрактов. По этой причине сейчас перед ними стоит задача о капитуляции Украины и сохранении взаимосвязи с Москвой.

"Им нужно что-то делать сейчас, потому что зима скоро. Сейчас они стоят перед дилеммой посмотреть на Зеленского и убедить его сесть за стол переговоров", — резюмировал эксперт.