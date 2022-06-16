Пушилин ответил на вопрос о сроках казни приговорённых к смерти иностранных наёмников

Приговор трём иностранным наёмникам, осуждённым в Донецкой Народной Республике на смертную казнь, можно привести в исполнение не ранее чем через месяц. Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" глава ДНР Денис Пушилин.

"Месяц есть на обжалование решения в конституционном порядке. После того как будет подано обращение об обжаловании или не будет, тогда мы выходим уже на то, что Министерство юстиции ДНР будет принимать решение в рамках своих полномочий по выполнению наказания", — объяснил руководитель республики.