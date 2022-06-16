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Опубликовано 16 июня 2022, 08:46
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Пушилин ответил на вопрос о сроках казни приговорённых к смерти иностранных наёмников

Приговор трём иностранным наёмникам, осуждённым в Донецкой Народной Республике на смертную казнь, можно привести в исполнение не ранее чем через месяц. Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" глава ДНР Денис Пушилин.

"Месяц есть на обжалование решения в конституционном порядке. После того как будет подано обращение об обжаловании или не будет, тогда мы выходим уже на то, что Министерство юстиции ДНР будет принимать решение в рамках своих полномочий по выполнению наказания", — объяснил руководитель республики.

Сам суд над наёмниками он назвал сигналом для тех, кто планирует воевать на стороне ВСУ. Они должны понимать, что "ничего не остаётся незамеченным и безнаказанным", добавил Пушилин.

Пушилин — о помиловании британских наёмников: Не вижу никаких оснований
Пушилин — о помиловании британских наёмников: Не вижу никаких оснований

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.

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ТАСС / Гердо Владимир

Андрей Бражников
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