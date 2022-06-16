Пушилин — о помиловании британских наёмников: Не вижу никаких оснований
Власти Соединённого Королевства не обращались к руководству Донецкой Народной Республики по поводу приговора британским наёмникам. Об этом Лайфу рассказал глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава ДНР рассказал Лайфу, что власти Марокко и Великобритании не обращались к нему по поводу приговора британским наёмникам. Видео © LIFE
По словам Пушилина, ни власти Великобритании, ни Марокко не обращались к нему по вопросам судьбы иностранных наёмников, которых приговорили к смертной казни в ДНР. Как подчеркнул глава республики, тема обмена пока ещё "даже не обсуждается". А на вопрос о вероятности помилования осуждённых он ответил, что не видит никаких оснований для этого.
Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.
LIFE