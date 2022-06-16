Пушилин — о помиловании британских наёмников: Не вижу никаких оснований

По словам Пушилина, ни власти Великобритании, ни Марокко не обращались к нему по вопросам судьбы иностранных наёмников, которых приговорили к смертной казни в ДНР. Как подчеркнул глава республики, тема обмена пока ещё "даже не обсуждается". А на вопрос о вероятности помилования осуждённых он ответил, что не видит никаких оснований для этого.