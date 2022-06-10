Захарова дала совет Британии по спасению приговорённых в ДНР к казни наёмников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала Британии напрямую связаться с властями Донецкой Народной Республики, дабы прояснить дальнейшую судьбу британских наёмников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, приговорённых к смертной казни.

"Что касается конкретных пленённых британских граждан, то рекомендуем Лондону направить соответствующие запросы в компетентные органы ДНР и ЛНР. Это, разумеется, относится и к наёмникам из Марокко", — приводит её слова "Газета.ru".

По словам дипломата, некоторые страны с подачи Запада закрывают глаза, а иногда даже стимулируют вербовку наёмников для участия в боевых действиях на Украине, что нарушает не только международные нормы (в том числе Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, финансированием и обучением наёмников 1989 года), но и внутреннее законодательство государств.