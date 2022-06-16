Гражданских за работу в зоне "Операции Z" могут признать ветеранами боевых действий

В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий наделение статусом ветерана гражданских лиц, которые работают в зоне специальной военной операции на Украине. Инициаторами законопроекта выступили депутаты "Единой России" и сенаторы Совета Федерации. Об этом сообщили на сайте партии.

Статусом ветерана предлагают наделить гражданский персонал Вооружённых сил России, а также ремонтных бригад, медицинских сотрудников и других трудящихся в зоне боевых действий. В случае принятия документа они также получат налоговые льготы и ряд других мер социальной поддержки.

"Многие из этих людей ежедневно рискуют жизнью. Но статус "ветерана" сейчас им полагается только в случае ранения или увечья. Мы предлагаем устранить эту несправедливость и отметить всех, кто приехал на Донбасс лечить людей, строить дома, восстанавливать инфраструктуру и помогать налаживать мирную жизнь. Эти люди — герои, и они заслуживают не только общественного уважения, но и поддержки государства", — подчеркнул секретарь генерального совета партии, один из авторов документа Андрей Турчак.