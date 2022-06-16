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Опубликовано 16 июня 2022, 07:59

Пушилин ответил на вопрос Лайфа об исходе "Операции Z"

Пушилин — об исходе "Операции Z": Мы победим!

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На полях мероприятия он коротко ответил на вопросы корреспондента. Главный из них был об исходе "Операции Z".

Пушилин — об исходе "Операции Z". Видео © LIFE

"Мы обязательно победим!" сказал руководитель республики.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. 17 июня состоится пленарное заседание ПМЭФ-2022, в котором традиционно примет участие президент РФ Владимир Путин. Ранее Песков заявил, что пленарная сессия должна стать "весьма и весьма интересной". На неё также приедут главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Оксана Попова
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