Пушилин ответил на вопрос Лайфа об исходе "Операции Z"
Пушилин — об исходе "Операции Z": Мы победим!
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На полях мероприятия он коротко ответил на вопросы корреспондента. Главный из них был об исходе "Операции Z".
Пушилин — об исходе "Операции Z". Видео © LIFE
"Мы обязательно победим!" — сказал руководитель республики.
Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. 17 июня состоится пленарное заседание ПМЭФ-2022, в котором традиционно примет участие президент РФ Владимир Путин. Ранее Песков заявил, что пленарная сессия должна стать "весьма и весьма интересной". На неё также приедут главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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