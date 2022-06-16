ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 июня 2022, 08:32

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский Су-25 в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его словам, уничтожены семь беспилотников ВСУ в Херсонской, Харьковской областях и ЛНР.

"Кроме того, перехвачена баллистическая ракета "Точка-У" в районе Стаханова Луганской Народной Республики, а также 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" в Херсонской, Харьковской областях, ДНР и ЛНР", — добавил Конашенков.

МО РФ показало видео боевой работы Су-25 на Украине
МО РФ показало видео боевой работы Су-25 на Украине

А 12 июня в ведомстве рассказывали, что российская истребительная авиация сбила два украинских Су-25 в небе над ДНР, а ПВО уничтожила ещё один штурмовик над Харьковской областью.

BannerImage

Wikipedia

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar