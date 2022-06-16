Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский Су-25 в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его словам, уничтожены семь беспилотников ВСУ в Херсонской, Харьковской областях и ЛНР.

"Кроме того, перехвачена баллистическая ракета "Точка-У" в районе Стаханова Луганской Народной Республики, а также 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" в Херсонской, Харьковской областях, ДНР и ЛНР", — добавил Конашенков.