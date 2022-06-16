Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский Су-25 в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также, по его словам, уничтожены семь беспилотников ВСУ в Херсонской, Харьковской областях и ЛНР.
"Кроме того, перехвачена баллистическая ракета "Точка-У" в районе Стаханова Луганской Народной Республики, а также 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" в Херсонской, Харьковской областях, ДНР и ЛНР", — добавил Конашенков.
А 12 июня в ведомстве рассказывали, что российская истребительная авиация сбила два украинских Су-25 в небе над ДНР, а ПВО уничтожила ещё один штурмовик над Харьковской областью.