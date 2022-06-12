Российские истребители и системы ПВО сбили три украинских штурмовика Су-25

Российская истребительная авиация за сутки сбила два украинских штурмовика Су-25 в небе над ДНР. Об этом в ходе утреннего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация поразили три пункта управления, а также два десятка районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате, продолжил он, было уничтожено более сотни националистов, шесть танков, пять артиллерийских орудий и десяток военных автомобилей. А вместе с тем российские силы противовоздушной обороны сбили ещё один Су-25 над Харьковской областью.