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Регион
Опубликовано 12 июня 2022, 09:05
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Российские истребители и системы ПВО сбили три украинских штурмовика Су-25

Российская истребительная авиация за сутки сбила два украинских штурмовика Су-25 в небе над ДНР. Об этом в ходе утреннего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией сбиты два самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики", — сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация поразили три пункта управления, а также два десятка районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате, продолжил он, было уничтожено более сотни националистов, шесть танков, пять артиллерийских орудий и десяток военных автомобилей. А вместе с тем российские силы противовоздушной обороны сбили ещё один Су-25 над Харьковской областью.

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Ранее российские средства ПВО сбили два украинских самолёта МиГ-29 и один Су-25. Противник был поражён в районе Снегирёвки и Александровки Николаевской и Харьковской областей соответственно.

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Евгения Колесникова
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