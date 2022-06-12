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Опубликовано 12 июня 2022, 08:49
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МО: ВС РФ "Калибрами" уничтожили склад с поставленными Киеву ракетными комплексами

Вооружённые силы РФ В Тернопольской области крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили крупный склад поставленных Украине из США и Европы противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он уточнил в ходе брифинга, всё произошло в районе населённого пункта Чортков. Помимо противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов, на складе хранились артиллерийские заряды к ним.

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Кроме того, российские военные за сутки поразили два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Удары наносились высокоточными ракетами воздушного базирования, уточнил Конашенков.

А ранее Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ расчётами САУ "Акация". Для уничтожения танков и другой бронетехники военные применяют кумулятивные снаряды. В зависимости от объекта поражения также могут использоваться осколочно-фугасные снаряды, уточнили в ведомстве.

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Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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