МО: ВС РФ "Калибрами" уничтожили склад с поставленными Киеву ракетными комплексами

Вооружённые силы РФ В Тернопольской области крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили крупный склад поставленных Украине из США и Европы противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он уточнил в ходе брифинга, всё произошло в районе населённого пункта Чортков. Помимо противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов, на складе хранились артиллерийские заряды к ним.

Кроме того, российские военные за сутки поразили два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Удары наносились высокоточными ракетами воздушного базирования, уточнил Конашенков.