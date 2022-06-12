В США заявили, что "Операция Z" на Украине внесла раскол в НАТО
Foreign Policy: Российская спецоперация на Украине внесла раскол в НАТО
Военный блок Североатлантического альянса, о "смерти мозга" которого в 2019 году заявлял Эмманюэль Макрон, сегодня нуждается в "капитальном ремонте". Дело в том, что российская спецоперация на Украине выявила серьёзные проблемы внутри НАТО. Об этом написал Эдвард Лукас для американского журнала Foreign Policy.
"Во-первых, альянс из 30 членов слишком громоздкий. С военной точки зрения значение имеют лишь несколько стран, прежде всего США, но с политической — даже маленькие Люксембург и Исландия обладают правом голоса", — говорится в статье.
Лукас подчеркнул, что НАТО выглядит уставшим и устаревшим, несмотря на иллюзорное единство целей. Так, главы стран – участниц альянса спорят о формулировках своей новой стратегической концепции, которая определит миссию альянса на ближайшие годы и будет представлена в Мадриде, отметил он.
"Что скажут про Россию? Китай? Какие жертвы и риски действительно готовы принять государства-члены? Готовы ли они пожертвовать суверенитетом, чтобы упростить процесс принятия решений?" — задался вопросами обозреватель.
Прежде Лайф сообщал, что Франция захотела выйти из НАТО и быть независимой от США. Журналист Луис Касадо подчеркнул, что Париж не получает никаких преимуществ от присутствия в альянсе, но недостатки от такого членства можно перечислять долго.
ТАСС / Гармаев Александр