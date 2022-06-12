Осуждённые в ДНР наёмники ещё не получили перевод текста смертного приговора
Адвокат осуждённых в ДНР наёмников: У подзащитных до сих пор нет перевода решения суда
Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим, приговорённые судом в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях со стороны ВСУ в качестве наёмников, ещё не получали перевод текста решения суда.
Как сообщил в беседе с ТАСС адвокат одного из британцев Павел Косован, его подзащитный ещё не получил приговор и "когда получит, ему нужно будет определиться, с чем он не согласен".
"На это у него будет 30 суток со дня получения приговора, который ещё не переведён на английский язык", — сказал юрист.
Как сообщил накануне МИД ДНР, Британия и Марокко не направили адвокатов осуждённым наёмникам. Министр иностранных дел республики отметила, что государства не проявили в этом вопросе никакой инициативы.
Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.
ТАСС / Гердо Владимир