Осуждённые в ДНР наёмники ещё не получили перевод текста смертного приговора

Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим, приговорённые судом в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях со стороны ВСУ в качестве наёмников, ещё не получали перевод текста решения суда.

Как сообщил в беседе с ТАСС адвокат одного из британцев Павел Косован, его подзащитный ещё не получил приговор и "когда получит, ему нужно будет определиться, с чем он не согласен".

"На это у него будет 30 суток со дня получения приговора, который ещё не переведён на английский язык", — сказал юрист.