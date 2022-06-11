Кадыров счёл заслуженным смертный приговор иностранным наёмникам в ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в поддержку приговора Верховного суда Донецкой Народной Республики о смертной казни в отношении трёх иностранных наёмников, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.

"Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда ДНР. <...> У этих людей руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание за совершённые преступления. Другим наёмникам это хороший повод задуматься, а стоит ли это их жизней", — написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров также обратил внимание на реакцию британского политического истеблишмента, который счёл приговор нелегитимным, якобы британские наёмники на самом деле должны считаться военнопленными. Глава ЧР счёл занимательным на этом фоне тот факт, что один из приговорённых находился в розыске в Британии за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, а также признан террористом.

"Но, когда речь идёт об Украине, для Запада националисты всегда становятся героями, а наёмники и террористы — истинными благодетелями", — заметил Кадыров.

Он также обратился к английским политикам, отметив, что Степан Бандера никогда не станет Махатмой Ганди, сколько раз того так ни называй, как и иностранные наёмники не станут военнопленными.