Британия и Марокко оставили осуждённых в ДНР наёмников без адвокатов
В МИД ДНР рассказали, что Британия и Марокко не направили адвокатов наёмникам
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Британия и Марокко могли направить адвокатов для осуждённых в ДНР своих граждан, но они этого не сделали, заявила министр иностранных дел республики Наталья Никонорова в эфире "Соловьёв Live".
"Официально к нам никто из этих государств не обращался, то есть судьба своих граждан их абсолютно не волнует... Есть разные форматы. Возможно, они могли бы направить адвоката для гражданина своей страны. Но не было сделано абсолютно ничего", — пояснила она.
Иностранцев в суде защищали адвокаты, предоставленные ДНР. Никонорова добавила, что сейчас делаются попытки представить осуждённых как граждан Украины, служивших в рядах своей армии. Однако эти люди подпадают именно под определение наёмников, подчеркнула министр. Она напомнила, что даже сами приговорённые к расстрелу не заявляли об этом на судебном процессе.
Напомним, накануне Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.