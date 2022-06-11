Британия и Марокко оставили осуждённых в ДНР наёмников без адвокатов

Британия и Марокко могли направить адвокатов для осуждённых в ДНР своих граждан, но они этого не сделали, заявила министр иностранных дел республики Наталья Никонорова в эфире "Соловьёв Live".

"Официально к нам никто из этих государств не обращался, то есть судьба своих граждан их абсолютно не волнует... Есть разные форматы. Возможно, они могли бы направить адвоката для гражданина своей страны. Но не было сделано абсолютно ничего", — пояснила она.