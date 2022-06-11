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Опубликовано 11 июня 2022, 13:25

Глава МИД Чехии Липавский подтвердил гибель гражданина республики в боях за ВСУ

Глава МИД Чехии Ян Липавский подтвердил информацию о гибели присоединившегося к ВСУ жителя республики. Об этом передаёт Czech News Agency.

"Могу подтвердить, что на Украине погиб гражданин Чехии. Это произошло в Донецкой области", — приводит слова министра информационное агентство.

Об инциденте сегодня писали местные СМИ. По их данным, житель Чехии скончался в пятницу в ходе боевых действий на Украине. Отмечалось, что с февраля это первая жертва среди граждан республики, которые встали на сторону Незалежной.

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Ранее Лайф писал, что сотни наёмников из Чехии отозвали прошения о приёме в украинскую армию. По мнению бывшего военного, боевые действия сначала вызвали огромный интерес у граждан страны, однако сейчас они наконец стали понимать, что это не шутки.

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TACC / Markku Ulander / Lehtikuva via AP

Николь Вербер
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