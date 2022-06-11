Семья приговорённого к казни в ДНР британца Шона Пиннера надеется на его обмен
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Семья британского наёмника Шона Пиннера, приговорённого к смертной казни в Донецкой Народной Республике, надеется на его скорейшее освобождение. Об этом говорится в заявлении родственников, обнародованном МИД Великобритании.
"Мы искренне надеемся, что все стороны будут в срочном порядке сотрудничать друг с другом, чтобы обеспечить безопасное освобождение или обмен Шона", — отмечается в сообщении.
При этом родственники британского наёмника полагают, что на него должны распространяться все права военнопленного в соответствии с Женевской конвенцией, включая полное независимое юридическое представительство. Они говорят, что Пиннер на протяжении четырёх лет был резидентом Украины и контрактником на службе в 36-й бригаде морской пехоты.
Напомним, Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. При этом они имеют право просить о помиловании.