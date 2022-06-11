Семья приговорённого к казни в ДНР британца Шона Пиннера надеется на его обмен

Семья британского наёмника Шона Пиннера, приговорённого к смертной казни в Донецкой Народной Республике, надеется на его скорейшее освобождение. Об этом говорится в заявлении родственников, обнародованном МИД Великобритании.

"Мы искренне надеемся, что все стороны будут в срочном порядке сотрудничать друг с другом, чтобы обеспечить безопасное освобождение или обмен Шона", — отмечается в сообщении.

При этом родственники британского наёмника полагают, что на него должны распространяться все права военнопленного в соответствии с Женевской конвенцией, включая полное независимое юридическое представительство. Они говорят, что Пиннер на протяжении четырёх лет был резидентом Украины и контрактником на службе в 36-й бригаде морской пехоты.