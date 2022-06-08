Земан не дал согласия на вступление 127 граждан Чехии в ряды ВСУ
Президент Чехии Милош Земан не позволил 127 гражданам страны вступить в ряды Вооружённых сил Украины и принять участие в боевых действиях. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.
"На основании отрицательной рекомендации МВД республики президент Милош Земан в среду, 8 июня, отказал 127 гражданам Чехии в их просьбе о вступлении в Вооружённые силы Украины", — написал Овчачек.
Ранее Лайф писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила численность иностранных наёмников на территории Украины почти в семь тысяч человек. По её словам, это граждане 63 стран, в том числе Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании и Грузии.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine