Земан не дал согласия на вступление 127 граждан Чехии в ряды ВСУ

Президент Чехии Милош Земан не позволил 127 гражданам страны вступить в ряды Вооружённых сил Украины и принять участие в боевых действиях. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

"На основании отрицательной рекомендации МВД республики президент Милош Земан в среду, 8 июня, отказал 127 гражданам Чехии в их просьбе о вступлении в Вооружённые силы Украины", — написал Овчачек.