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Опубликовано 8 июня 2022, 20:21

Земан не дал согласия на вступление 127 граждан Чехии в ряды ВСУ

Президент Чехии Милош Земан не позволил 127 гражданам страны вступить в ряды Вооружённых сил Украины и принять участие в боевых действиях. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

"На основании отрицательной рекомендации МВД республики президент Милош Земан в среду, 8 июня, отказал 127 гражданам Чехии в их просьбе о вступлении в Вооружённые силы Украины", — написал Овчачек.

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Ранее Лайф писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила численность иностранных наёмников на территории Украины почти в семь тысяч человек. По её словам, это граждане 63 стран, в том числе Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании и Грузии.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артем Порвин
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