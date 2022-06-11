Росгвардейцы обнаружили крупные схроны с оружием украинских военных в ЛНР

Росгвардейцы в одном из населённых пунктов Луганской Народной Республики обнаружили крупные схроны с оружием украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"При проведении поиска на брошенных позициях ВСУ спецназовцы Росгвардии обнаружили пять ракет ПТУР "Фагот", огнемёт украинского производства, 23 выстрела и семь стартовых зарядов к гранатомётам", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, военнослужащие обнаружили два автомата Калашникова, 15 гранат и более 6,5 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Также в тайнике украинских бойцов лежали радиостанция и жёсткий диск. Один из местных жителей показал спецназовцам дом, который занимали солдаты ВСУ. При проверке там был обнаружен гранатомёт финского производства, форма ВСУ и боеприпасы. В другом населённом пункте ЛНР военнослужащие Росгвардии проводили обыск зернохранилища. Там украинские силовики спрятали девять гранатомётов, 64 122-мм снаряда и 26 гранат.