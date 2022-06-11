Сапёры Росгвардии разминировали дорогу в ДНР

Также военнослужащие вскрыли несколько тайников с оружием, где нашли восемь гранатомётов, а также 50 выстрелов и 22 стартовых заряда к ним, два огнемёта, крупнокалиберный пулемёт "Утес", 23 осколочные мины иностранного производства, 16 гранат различных модификаций, более 25 тысяч различных боеприпасов к стрелковому оружию, в том числе и иностранного производства, а также форму и экипировку ВСУ.