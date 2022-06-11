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Опубликовано 11 июня 2022, 09:59

Сапёры Росгвардии разминировали дорогу в ДНР

Сапёры Росгвардии обезвредили заминированную противотанковыми минами дорогу в ДНР в одном из ранее освобождённых населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В одном из населённых пунктов ДНР, освобождённом от противника, в ходе инженерной разведки военнослужащие Росгвардии обнаружили участок дороги, заминированный противотанковыми минами ТМ-62. Росгвардейцы обезвредили опасные находки", — говорится в сообщении.

Также военнослужащие вскрыли несколько тайников с оружием, где нашли восемь гранатомётов, а также 50 выстрелов и 22 стартовых заряда к ним, два огнемёта, крупнокалиберный пулемёт "Утес", 23 осколочные мины иностранного производства, 16 гранат различных модификаций, более 25 тысяч различных боеприпасов к стрелковому оружию, в том числе и иностранного производства, а также форму и экипировку ВСУ.

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Ранее Лайф рассказывал, что бойцы Росгвардии уничтожили шестерых боевиков "Кракена" на Украине. Один их них был взят в плен.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Григорий Воронцов
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