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Опубликовано 10 июня 2022, 09:11
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Росгвардия задержала под Харьковом трёх пособников ВСУ и показала их арсенал оружия

Росгвардия задержала под Харьковом трёх пособников ВСУ и изъяла у них арсенал оружия

В Херсонской области спецназовцы Росгвардии задержали трёх пособников ВСУ. Кроме того, при досмотре у них обнаружили гранаты РГД-5, сообщили на сайте ведомства.

Изъятое у пособников ВСУ в Харьковской области оружие. Видео © Росгвардия

"При проведении адресных мероприятий в одном из населённых пунктов Харьковской области военнослужащие Росгвардии изъяли 17 единиц оружия и задержали трёх пособников националистов. При досмотре у них обнаружили гранаты РГД-5", — сказано в сообщении.

В рамках выполнения задач спецназовцы Росгвардии также осмотрели более 50 домов. В них были найдены и изъяты документы, ведомственные награды ВСУ, пистолет, два комплекта формы украинской армии и ноутбук с материалами о подразделениях противника.

Росгвардия задержала наводчика артиллерии ВСУ в Харьковской области
Росгвардия задержала наводчика артиллерии ВСУ в Харьковской области

Ранее Росгвардия задержала криминального авторитета на Украине по подозрению в причастности к СБУ. Сейчас проверяется причастность преступника к деятельности Службы безопасности Украины.

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ТАСС / Виталий Невар

Оксана Попова
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