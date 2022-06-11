У Канады не оказалось обещанного Украине оружия
Канадский депутат Бейкер заявил, что у страны нет обещанного Украине оружия
Поставки военной техники на Украину дорого обходятся экономике Канады, так как всё передаваемое оружие страна закупает у партнёров. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день Оттава передала на Украину оружия в общей сложности на $200 млн. Половина этих средств ушла на отправку тяжёлого вооружения, в числе которых гаубицы М777 и боеприпасы к ним. Кроме того, парламент Канады на днях согласовал пакет военной помощи на $400 млн.
"Для такой страны, как Канада, которая имеет относительно маленькую армию, это очень значительные деньги. Мы это оружие не имеем у себя, мы должны его покупать на международном рынке и работаем с Соединёнными Штатами", — объяснил он.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачка Украины оружием только увеличит её страдания. По его словам, поставки вооружений никак не отразятся на параметрах специальной военной операции, цели которой всё равно будут достигнуты.
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