У Канады не оказалось обещанного Украине оружия

Поставки военной техники на Украину дорого обходятся экономике Канады, так как всё передаваемое оружие страна закупает у партнёров. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Оттава передала на Украину оружия в общей сложности на $200 млн. Половина этих средств ушла на отправку тяжёлого вооружения, в числе которых гаубицы М777 и боеприпасы к ним. Кроме того, парламент Канады на днях согласовал пакет военной помощи на $400 млн.

"Для такой страны, как Канада, которая имеет относительно маленькую армию, это очень значительные деньги. Мы это оружие не имеем у себя, мы должны его покупать на международном рынке и работаем с Соединёнными Штатами", — объяснил он.