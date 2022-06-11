Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей

Украинцы этим летом остались без сладких арбузов и вкусной черешни. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Незалежной Тарас Высоцкий.

Он рассказал, что арбузы выращивают и в Одесской области, однако основными украинскими регионами по бахчевым культурам всё же являются Херсонская и Запорожская области, которые вышли из-под контроля государства. Причём на данный момент другой альтернативы фруктам у Киева пока нет.

Кроме того, замминистра признал, что довольно сложная ситуация обстоит и с черешней. По его словам, главным центром выращивания ягод был Мелитополь в Запорожской области, который теперь тоже находится под контролем России.