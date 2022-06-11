ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 июня 2022, 11:21

Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей

Украинцы этим летом остались без сладких арбузов и вкусной черешни. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Незалежной Тарас Высоцкий.

Он рассказал, что арбузы выращивают и в Одесской области, однако основными украинскими регионами по бахчевым культурам всё же являются Херсонская и Запорожская области, которые вышли из-под контроля государства. Причём на данный момент другой альтернативы фруктам у Киева пока нет.

Кроме того, замминистра признал, что довольно сложная ситуация обстоит и с черешней. По его словам, главным центром выращивания ягод был Мелитополь в Запорожской области, который теперь тоже находится под контролем России.

Врач рассказала, когда арбузные косточки могут привести к аппендициту
Врач рассказала, когда арбузные косточки могут привести к аппендициту

Кстати, ранее магазины на территории Запорожской области, контролируемой Украиной, ввели ограничения на продажу соли и сахара. Там бьют рекорды и цены на продукты. Так, килограмм соли стоит 170–190 рублей. Причина кроется в товарном дефиците.

BannerImage

Pexels

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar