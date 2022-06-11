KFC предложили переименовать в "Жареный цыплёнок из Кентукки"

Несколько кафе и ресторанов в России, названия которых написаны не на русском языке, нужно переименовать. Так, например, KFC, который расшифровывается как Kentucky Fried Chicken, может быть переведён как "Жареный цыплёнок из Кентукки", считает зампредседателя Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко.

"Моя позиция, что нужно всё объяснять, а то смотришь и не понимаешь, что там и для чего это, что там вообще продаётся. Это делается не для того, чтобы кому-то плохо сделать, а чтобы сделать хорошо нашим гражданам. Даже если есть текст на английском, нужен обязательно перевод", — высказала мнение депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".