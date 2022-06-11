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Опубликовано 11 июня 2022, 11:02

США нашли уязвимость в своих танках из-за "Операции Z"

Defense News: Спецоперация на Украине вскрыла уязвимость в американских танках

Спецоперация на Украине показала важность активной защиты танков в верхней части, где броня относительно тоньше, чем по бокам и снизу. Об этом пишет американское издание Defense News.

Необходимость защиты верхней полусферы боевой машины появилась благодаря используемой инженерными войсками РФ новейшей мине ПТКМ-1Р, которая поражает транспорт сверху или в корпус. Она представляет из себя контейнер, который снабжён акустическим и сейсмическим датчиками, а боеголовка — инфракрасным и радиолокационным.

Установленная вручную мина способна сама определить цель на расстоянии от 5 до 50 метров по вибрации и звуку мотора. После она взлетает в воздух и поражает броневую машину сверху.

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"Война — это всегда процесс поиска контрмер для противодействия новым технологиям. Прямо сейчас мины ПТКМ-1Р имеют преимущество", — написал автор материала Брюс Джетт.

По его словам, Армия США должна учитывать эту новую уязвимость при разработке новой техники, не игнорируя ни одну из старых. Джетт добавил, что в будущем защитная зона должна простираться далеко за пределы самого транспортного средства.

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Ранее военный эксперт Литовкин оценил опасность испанских танков и ракет для ВС России на Украине. По словам эксперта, Испания не обладает серьёзным вооружением, равно как и хорошо развитым военно-промышленным комплексом.

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ТАСС / Владимир Гердо

Григорий Воронцов
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