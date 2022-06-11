США нашли уязвимость в своих танках из-за "Операции Z"

Спецоперация на Украине показала важность активной защиты танков в верхней части, где броня относительно тоньше, чем по бокам и снизу. Об этом пишет американское издание Defense News.

Необходимость защиты верхней полусферы боевой машины появилась благодаря используемой инженерными войсками РФ новейшей мине ПТКМ-1Р, которая поражает транспорт сверху или в корпус. Она представляет из себя контейнер, который снабжён акустическим и сейсмическим датчиками, а боеголовка — инфракрасным и радиолокационным.

Установленная вручную мина способна сама определить цель на расстоянии от 5 до 50 метров по вибрации и звуку мотора. После она взлетает в воздух и поражает броневую машину сверху.

"Война — это всегда процесс поиска контрмер для противодействия новым технологиям. Прямо сейчас мины ПТКМ-1Р имеют преимущество", — написал автор материала Брюс Джетт.

По его словам, Армия США должна учитывать эту новую уязвимость при разработке новой техники, не игнорируя ни одну из старых. Джетт добавил, что в будущем защитная зона должна простираться далеко за пределы самого транспортного средства.