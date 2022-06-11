В Луганской области ликвидирован неонацист "Азова" Котигорошко

В Луганской области ликвидирован украинский неонацист Иван Чеканюк, более известный в ультраправых кругах под позывным Котигорошко. Он участвовал в боевых действиях под Киевом и Николаевым, после чего прибыл в Донбасс.

По данным портала politnavigator.net, Чеканюку было около 28 лет. Он родился в западной части Украины в Волынской области. В 2016 году стал участвовать в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских боевиков, а позже вступил в ряды нацбатальона "Азов". При этом Чеканюк также был владельцем пиццерии в Киеве. После начала спецоперации он бесплатно кормил там бойцов ВСУ и теробороны.