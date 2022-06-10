СКР установил личность командира ВСУ, по чьему приказу убили минимум 25 жителей Мариуполя

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении командира роты войсковой части А-2802 ВСУ лейтенанта Олега Ткаченко, начальника штаба — первого заместителя командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николая Переступняка, а также ряда других лиц, причастных к расстрелам гражданских лиц Донбасса. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

Бойцы ВСУ рассказывают о своих преступлениях против мирных жителей. Видео © Следственный комитет РФ

Украинских военных подозревают в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ. Среди них, в частности, военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В ведомстве рассказали, что на территории Мариуполя Донецкой Народной Республики на протяжении долгого времени располагались позиции части под командованием Ткаченко. Там он неоднократно приказывал подчинённым убивать мирных жителей, задержанных для проверки документов. На данный момент следствие располагает данными о 25 расстрелянных по его приказу.

По данным следствия, в период с 7 по 9 июня 2022 года офицер и ряд других бойцов отдавали и исполняли приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Дебальцево, Светлодарск, Горловка, Макеевка, Ясиноватая и других. В результате этих действий погибло четыре мирных жителя, 31 человек был ранен. Также были повреждены 97 домов и объектов гражданской инфраструктуры, среди которых здания двух детских садов и школы.

"СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооружённых формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", — подчеркнули в ведомстве.